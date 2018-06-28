В Казани экс-канцлеру ФРГ подарили книгу об иконе Божией Матери

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Бывший политик перед фатальным матчем сборной Германии посетил Казанский Кремль и Благовещенский собор, где был встречен высшим православным духовенством Татарстана.

В Казани экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру подарили книгу об иконе Божией Матери, которая считалась заступницей России и была таинственно похищена 114 лет назад. Фолиант на английском языке немецкому гостю лично преподнес протоиерей Владимир от имени митрополита Татарстанского Феофана. Шредеру рассказали об осуществляемом проекте по воссозданию собора Казанской Божией матери.

В настоящее время Шредер является председателем совета директоров «Роснефти». Российская Федерация стала для него вторым домом, о чем экс-канцлер и сказал в ответном слове. Нужно отметить, что за годы нахождения Шредера у «руля» ФРГ, отношения между Россией и Германией находились на пике взаимопонимания и сотрудничества во всех сферах экономики и политики.