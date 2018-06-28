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Лондон напуган предстоящей встречей Путина и Трампа

Сегодня, 09:09

Позиция Великобритании, как главного лоббиста антироссийской политики могут пошатнуться и сойти на нет, в случае возможных договоренностей Белого дома и Кремля по некоторым злободневным вопросам.

Лондон откровенно напуган предстоящей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может вывести из политического «закулисья» проблемы, которые на протяжении нескольких последних лет усиленно раздувались правительством Великобритании. В частности, речь идет о возможном признании Трампом легитимности референдума в Крыму четырехлетней давности. В этом случае, стратегия НАТО на расширение может быть подорвана.

В настоящее время, позиции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй весьма шатки внутри страны и держатся только на постоянном разогревании темы о «российской угрозе». В случае договоренностей Путина и Трампа, НАТО может остаться без достаточного субсидирования, что ударит по престижу Лондона. Военные учения альянса в Норвегии, на которые так рассчитывают британские «ястребы», в случае компромиссных решений президентов России и США находятся под угрозой свертывания.

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