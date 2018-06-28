«Кто сдал Крым?»: Украинские депутаты устроили скандал из-за АРК в прямом эфире

Сегодня, 09:05

Политики затравили друг друга на политической передаче телеканала NewsOne. Нардепы пытались разобраться, кто же все-таки в 2014 году позволил России «аннексировать» Крымский полуостров.

Первым с обвинениями в сдаче АРК выступил Мосийчук. Радикал назвал находившихся в разгар государственного переворота у власти политиков слабыми, сравнительно с администрацией Леонида Кучмы, сумевшего в 2003 году укрыть остров Тузла от РФ.

В ответ Шуфрич приписал себе защиту Тузлы, назвав Мосийчука одним из главных виновников сдачи Крыма. К слову, на момент государственного переворота в 2014 году, радикал сидел в парламенте, а дважды глава МЧС в тюрьме, якобы став жертвой политических репрессий беглого президента Виктора Януковича.

Ответить на теряющий актуальность вопрос: «Кто сдал Крым?», украинские депутаты ответить не смогли. Шуфрич и Мосийчук лишь устроили скандал из-за АРК в прямом эфире NewsOne, в очередной раз не признав состоявшийся в 2014 году референдум. Напомним, тогда 95,6% крымчан захотели присоединиться к РФ.

Тема принадлежности полуострова снова стала сверхактуальной после саммита G7. Если позиции Украины и России с момента государственного переворота в Киеве остаются непоколебимыми, то Запад регулярно подливает масла в огонь скандальными сомнениями.

Ранее мировые СМИ взорвала новость о высказывании президента США Дональда Трампа о Крыме. Прогнав журналистов, глава Белого дома якобы назвал республику российской, однако никто так и не подтвердил сенсационное высказывание. Джон Болтон, пребывающий в Москве с официальным визитом, привел «свежую» позицию Вашингтона по АРК.

«Это не является позицией США», - заявил дипломат, намекая на непризнание Крыма, как части России.