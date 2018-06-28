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Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в применении двойных стандартов к «Северному потоку-2»

Сегодня, 07:35

Таким образом, Будапешт вновь продемонстрировал свою альтернативную позицию, по отношению к внешнеполитическому курсу Брюсселя.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в применении двойных стандартов к «Северному потоку-2». По мнению главы внешнеполитического ведомства, Европейская комиссия находится под полным диктатом «стран-локомотивов», таких, как Германия и Франция, настоявших в свое время над свертыванием перспективного проекта «Южный поток», в котором мог быть заинтересован Будапешт. В настоящее время строительство газопровода, который будет проложен по дну Балтийского моря до побережья Германии, выгоден для ряда стран Европейского союза, особенно после объявленной президентом США Дональдом Трампом «торговой войны».

Однако канцлер Ангела Меркель, исходя из «политической целесообразности», требует, чтобы введение в строй «Северного потока-2» не затронуло интересы такого крупного транзитера российского газа, как Украина.

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