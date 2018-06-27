Трамп похвалил Россию за «фантастическую работу» в подготовке ЧМ-2018

Сегодня, 22:46

Американский лидер поделился на брифинге перед встречей в российским президентом, что его сын смотрит мундиаль, проходящий в России. А также рассказал о своем отношении к футболу и Чемпионату в частности.

Дональд Трамп похвалил Россию за проведенную «фантастическую работу» в подготовке ЧМ-2018. Сам он из-за нехватки времени следить в полной мере за матчами не может, но его сын – поклонник футбола. Хоть Трамп немного увлекается игрой, но за кого именно он болеет, не поведал, попросту пожелал удачи каждому.

Сегодня стало известно, что Трамп и Путин встретятся во время посещения Европы американским президентом. Планируется обсудить вопросы об Украине и Сирии. Завтра уже должны будут сообщить точную дату встречи.