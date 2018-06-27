Иранский президент заявил, что «поставит на колени» США

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В мае 2018 года Дональд Трамп решил выйти из ядерной сделки, которую подписали Иран и еще шесть посредников. Практически все страны, что участвовали в договоре, отнеслись к такому решению Белого Дома негативно. А Иран и вовсе готовит месть.

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что «поставит на колени» США. Как он выразился, Иран больше не будет прогибаться под Соединенными Штатами, что он и хочет показать всему миру.

В Иране сейчас непростая экономическая ситуация, однако Роухани планирует это обернуть в скандал. Показать всем, какие проблемы сейчас переживает страна, но при этом не поклоняется Западу. За время ядерной сделки, США не раз ужесточали правила выполнения Тегераном договора. А сейчас Трамп решил покинуть договорной союз.

Однако и это лидер Ирана видит с хорошей стороны для всего мира. По его мнению, США все больше изолируют себя в мире, но способствуют дружбе государств, объединяют их в новые союзы.

По тому самому договору 2015 года, у Ирана большие запреты на ядерную промышленность, но это не помешало сегодня начать снова изготавливать урановый концентрат на заводе, что используют для изготовления ядерного оружия.