Посольство России в Лондоне прокомментировало планы продажи дома Скрипаля

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Посольство России в Лондоне заявляет, что покупка властями Великобритании дома Скрипаля будет означать окончательный отказ от совместного с РФ расследования. Такое расследование российская сторона предлагала неоднократно.

Об этом заявил пресс-секретарь посольства. Он также сказал, что это относится также к якобы зараженным объектам: пабу Mill и ресторану Zizzi. Любые меры в отношении них означают намеренное уничтожение улик, что приведет к невозможности дальнейшего расследования инцидента, случившегося весной в Солсбери.

Посольство прокомментировало таким образом сообщение СМИ, что британское государство собирается выкупить имущество экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и полицейского Ника Бейли, который также пострадал от воздействия отравляющего вещества. Британская сторона заявляет, что зараженными оказались их дома, машины и другое имущество.

Работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены и госпитализированы без сознания. Власти Великобритании возложили ответственность за это на Россию. Отравляющий газ известен под названием «Новичок».

Усилиями врачей Сергей и Юлия Скрипали остались в живых.