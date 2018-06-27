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Эксперт рассказал об истинных целях Болтона в России

Сегодня, 20:16

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в Москву и встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее совет национальной безопасности США объявил, что визит Болтона в России будет готовить почву для личной встречи и переговоров президентов Путина и Трампа. В середине июня сам Дональд Трамп сказал, что вскоре может встретиться с Владимиром Путиным. Такая встреча может состояться, скорее всего, в июле.

Подготовка саммита президентов – это далеко не согласование протокольных мероприятий и прочая рутина. Для того, чтобы анонсируемая встреча состоялась, должны быть урегулированы политические вопросы.

Джон Болтон и приехал  в Москву для такого урегулирования.

Эксперт рассказал, что Болтон – один из тяжеловесов в администрации президента США. Он занимал посты заместителя госсекретаря, посла США в ООН и другие. С 9 апреля он – советник президента США по нацбезопасности. За такое короткое время ему удалось анонсировать ядерное разоружение Северной Кореи и организовать в конце мая встречу Трампа с Ким Чен Ыном. Теперь на повестке дня стоит сирийский вопрос, точнее вопрос выдавливания из Сирии Ирана и проиранских вооруженных формирований.

Таким образом, можно судить об истинных целях Болтона в Москве. Согласование этого вопроса с руководством России – и есть главная цель приезда Болтона.

Кроме того, важно обрисовать круг вопросов для обсуждения двумя президентами на будущем саммите. Пока вряд ли существует даже твердая база для такой повестки.

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