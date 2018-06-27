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Раскрыта правда об офшорах Павла Грудинина

Сегодня, 19:24

Экс-кандидат в президенты старательно увиливал от ответов на вопросы, касающиеся офшоров. Однако все тайны были раскрыты в зале судебных заседаний.

В суде во время разбирательств касаемо сделок Грудинина с землей акционеры, которые и подали на чиновника в суд, послужили раскрытию правды об офшорах Павла Грудинина. Оказалось, что он являлся конечным бенефициаром белизского офшора — компании Bontro LTD. Отмечается, что директор совхоза владел 20 процентами акций до 31 декабря прошлого года. Это значит, что Грудинин владеет 44% акций совхоза, а с контролируемой компанией – 64%.

Данный факт не вызвал бы негодования, если бы Грудинин не скрыл его от налоговой службы. Выяснилось это в ходе суда, когда потребовалось больше данных для выяснения обстоятельств. Именно тогда юристы потребовали историю проверок Грудинина и выяснили все его нарушения, связанные с уклонением от уплаты налогов.

В результате, на бывшего кандидата в президенты составлено 19 административных протоколов вследствие нарушения валютного законодательства РФ.

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