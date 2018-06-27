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США хотят сорвать сделку Индии с Россией на покупку С-400

Сегодня, 18:37

Власти США предлагают взамен свою ракетную систему THAAD. Очередная попытка переубедить Индию будет предпринята 6 июля.

США хотят сорвать сделку Индии с Россией на покупку С-400, предлагая отказаться от российского вооружения и приобрести американское. Индийское издание сообщает, что власти Штатов пожалели о том, что не предложили свою технику раньше. Если бы они это сделали, то тогда Нью-Дели отказался бы от сотрудничества с Россией. Теперь США всячески пытается переубедить Индию, и очередную попытку предпримет 6 июля в Вашингтоне, где состоится встреча американских властей с министром иностранных дел и министром обороны Индии. На ней, прежде всего, буде обсуждаться вопрос противоракетной обороны.

Отмечается, что российские С-400 привлекли индийские оборонительные структуры высокой эффективностью, в особенности против американских бомбардировщиков F-18 и F-35. Именно поэтому многие эксперты считают тщетными попытки США сорвать сделку двух государств.

Напомним, ранее США вновь грозились ввести односторонние санкции против Турции. Это связано с тем, что государство заявило о своем намерении приобрести российские зенитные системы.

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