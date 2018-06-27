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Завтра станет известна дата встречи Путина и Трампа

Сегодня, 18:22

В последние дни мир интересовался одним моментом. А именно, встретятся ли лидеры США и РФ и, если – да, то когда.

Завтра станет известна дата встречи Путина и Трампа.

Сегодня Путин встречался с Джоном Болтоном, занимающим при Трампе должность советника, ведающего национальной безопасностью. Сообщается, одной из тем их переговоров был именно предстоящий саммит двух лидеров.

Также инсайдеры информируют, формат беседы начнётся с общения глаз на глаз. Основная часть переговоров, которые намерены провести Путин и Трамп, может занять несколько часов.

О том, что Трамп и Путин встретятся, сообщил Юрий Ушаков, являющийся помощником главы РФ. Он проинформировал, что переговоры шли давно, но для этого использовались закрытые каналы.

Время и место переговоров, с его слов уже согласовано. Оно будет объявлено завтра вместе с американскими коллегами.

Политологи уже высказали предположение, что местом, где Трамп и Путин встретятся, станет Хельсинки. Ни Москва, ни Вашингтон это пока никак не комментируют, как и то, что станет основными темами переговоров.

Но, раз договорились, значит, не чаю попить. Команды лидеров, видимо, поработали. Будем ждать результатов. Главное, что стороны не отказываются от контактов, в том числе личных.

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