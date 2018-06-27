Украинские активисты подали в суд на Порошенко

Сегодня, 17:09

Согласно информации СМИ, назначенный президентом новый аудитор НАБУ Жебривский был его соратником ещё с 2000-х годов.

Стоит отметить, что в суд на Порошенко подали активисты из Автомайдана, ЦПК и TI Украина. Они заявляют, что президент нарушил закон. Люди требуют отстранить Жебривского от новой должности аудитора НАБУ путём отмены приказа президента.

Виталий Шабунин, который является главой правления ЦПК, заявляет, что история с Жебривским может поставить под сомнение сам аудит. Его полномочия можно будет оспорить в судах.

Активисты ссылаются на то, что Жебривский не обладает опытом работы, которого требует законодательство.

Кроме того, как сообщают некоторые информагентства, Жебривский и Порошенко очень долгое время являются соратниками. В 2000-х годах он стал замом украинского лидера в партии «Солидарность». Позже в 2005 году он стал главой Житомирской обладминистрации, а в 2015 году главой управления Генпрокуратуры.