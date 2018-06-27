Отцу полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко продлен домашний арест

Сегодня, 16:56

Мещанский суд принял решение оставить под стражей Виктора Захарченка до 14 декабря.

Сегодня суд в Москве продлил отцу полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко домашний арест. Ситуация оказалась безысходной после очередной неявки представителей защиты. Ввиду сложившейся ситуации был продлен срок задержания подозреваемого до средины декабря месяца. Напомним, что мужчина проходит обвиняемым по делу о растрате средств, принадлежащих банку «Московское ипотечное агентство» («МИА-Банк»). Ущерб составил четыре миллиона рублей.

Адвокат пока не афиширует точную линию защиты своего клиента и настаивает на его невиновности. Активисты не уверенны, что такой план сработает и Захарченко-старшему удастся уйти от справедливого суда и избежать наказания.