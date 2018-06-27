VistaNews.ru


Отцу полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко продлен домашний арест

Сегодня, 16:56

Мещанский суд принял решение оставить под стражей Виктора Захарченка до 14 декабря.

Сегодня суд в Москве продлил отцу полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко домашний арест. Ситуация оказалась безысходной после очередной неявки представителей защиты. Ввиду сложившейся ситуации был продлен срок задержания подозреваемого до средины декабря месяца. Напомним, что мужчина проходит обвиняемым по делу о растрате средств, принадлежащих банку «Московское ипотечное агентство» («МИА-Банк»). Ущерб составил четыре миллиона рублей.

Адвокат пока не афиширует точную линию защиты своего клиента и настаивает на его невиновности. Активисты не уверенны, что такой план сработает и Захарченко-старшему удастся уйти от справедливого суда и избежать наказания.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Песня группы «Би-2» стала пророческой для полковника Захарченко

Сожительница полковника Захарченко требует «за беспокойство» 3 млн рублей

Генпрокуратура РФ опубликовала запись разговора родителей Захарченко

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем