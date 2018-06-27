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Карен Шахназаров выразил мнение о русском народе на ток-шоу

Сегодня, 16:25

В прямом эфире на ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" Карен Шахназаров выразил свое мнение о русском народе: "Наш народ способен учиться на своих ошибках, перенимать опыт других стран и постоянно заниматься саморазвитием, исходя из этого нам не стоит огорчаться и испытывать комплексы из-за своих ошибок и недостатков."

 

Я считаю, заявил кинорежиссёр: "У русских есть стремление к саморазвитию, а не кричать на весь мир о своих древних и уникальных корнях, уходящих далеко в прошлое. То, что делают наши люди, является предметом высшего качества. Не русские написали первый роман, но именно такие романы как "Идиот", "Братья Карамазовы", "Война и мир", по моему мнению - эталоны романов в мире. Не русские создали первую музыку, но именно нам в России наибольше количество музыкальных композиторов таких как Чайковский, Рахманинов и Бородин." Шахназаров не забыл ответить на заявление Людмилы Улицкой, которая в прямом эфире украинского ТВ осудила Россию за то, что она "застряла во времени феодализма и средневековья". Карен Шахназарв заявил: "России не нужно бояться отставания в развитии, нужно продолжать развиваться, при этом необходимо признавать все преимущества достижений западных соседей."

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