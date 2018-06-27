Военные из Украины провели учения возле границы с Крымом

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Целью стало сплочение войск при выполнении задач, поставленных при наступлении противников со стороны РФ.

Военные из Украины провели очередные учения возле границы с Крымом. Поводом стало сплочение войск. Легенда гласит, что с территории ЛНР, ДНР и полуострова есть угроза нападения. Представители пресс-службы ВМС Украины сообщили, что провели тренировку войск и ведения огня по целям. Отмечается, что особое внимание было уделено отработке действий артиллерии в условиях ограниченной видимости. Ситуация с позицией Украины против России набирает обороты несмотря ни на что. Украинцам преподносят информацию о событиях в политике и на территориях Донецкой и Луганской областях через нужные «фильтры». Часто жители соседней страны не знают, какие решения принимают власти для «улучшения» их жизни.