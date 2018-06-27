Хоа Лоуренс и Николай Патрушев встретились на конференции в Луанде

Сегодня, 15:46

Конференция состоялась в Луанде на территории Анголии. Со стороны Анголии принимал участие лично Хоа Лоуренс, а представителем РФ был назначен секретарь совета безопасности Николай Патрушев.

Во время конференции были подняты вопросы военно-технического сотрудничества, национальная, региональная и международная безопасность и подготовка для обучения специалистов для ангольских спецслужб. Российский представитель также указал о важности и благом намерении состоявшихся переговоров и уточнил, что президент РФ считает необходимым развивать отношения в дальнейшем. Беседа прошла успешно и по её окончанию Патрушев смог передать Хоа Лоуренсу приглашение от Владимира Путина посетить Россию, желательно поскорее. Стоит напомнить о удачно состоявшихся в марте переговорах между Россией и Анголой в которых принимал участие министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Анголы Мануэл Домингуш Аугушт.