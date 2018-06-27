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Путин сказал, какую награду считает для себя самой крутой

Сегодня, 15:11

Сегодня проходила процедура вручения наград в помещении Екатерининского зала Кремля. Их были удостоены около 40 человек за выдающиеся заслуги.

Владимир Путин во время процедуры сказал, какую награду считает самой крутой лично для себя. Трансляция велась в прямом эфире.

Путин сообщил, самой достойной наградой для себя он считает голоса, которые граждане РФ отдали за него в ходе прошедших выборов.

Круче неё ничего нет, сказал президент.

Награды из рук президента сегодня получили многие известные в стране и за её пределами люди. Путин поздравил и Владимира Этуша, и Вячеслава Фетисова, и Иосифа Кобзона, и многих других.

Ряд экспертов уже задались вопросом, а получал ли сам Путин награды во время своего президентства.

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