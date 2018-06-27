В Фонде национальной энергетической безопасности раскритиковали позицию Копенгагена.
Дания ввела законодательство, позволяющее правительству страны ограничить прохождение «Северного потока-2» через водные границы государства по соображениям безопасности. Разрешение на строительство газопровода было намеренно задержано датскими властями под давлением США, сообщают инсайдеры.
На данный момент, только политика Дании идет в разрез с ранее согласованными договоренностями. Эксперт оценил планы Дании задержать «Северный поток-2» как неправомерные, не соответствующие официальной процедуре. Проект является совместным предприятием российского «Газпрома» с французской компанией Engie, Австрийской OMV AG, Британо-голландской Royal Dutch Shell, а также немецкой Uniper и Wintershall.