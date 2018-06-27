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В Фонде национальной энергетической безопасности раскритиковали позицию Копенгагена.

Дания ввела законодательство, позволяющее правительству страны ограничить прохождение «Северного потока-2» через водные границы государства по соображениям безопасности. Разрешение на строительство газопровода было намеренно задержано датскими властями под давлением США, сообщают инсайдеры.

«Видимо, Дания боится разочаровать своего главного союзника Вашингтон, который управляет своими партнерами, чтобы вытеснить российский газ с европейского рынка и наполнить его СПГ. В то же время Копенгаген опасается портить отношения с Берлином, который поддерживает строительство «Северного потока-», - сообщил проверенный источник в правительстве Дании.

На данный момент, только политика Дании идет в разрез с ранее согласованными договоренностями. Эксперт оценил планы Дании задержать «Северный поток-2» как неправомерные, не соответствующие официальной процедуре. Проект является совместным предприятием российского «Газпрома» с французской компанией Engie, Австрийской OMV AG, Британо-голландской Royal Dutch Shell, а также немецкой Uniper и Wintershall.