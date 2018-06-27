VistaNews.ru


Эксперт оценил планы Дании задержать «Северный поток-2»

Сегодня, 13:53

В Фонде национальной энергетической безопасности раскритиковали позицию Копенгагена.

Дания ввела законодательство, позволяющее правительству страны ограничить прохождение «Северного потока-2» через водные границы государства по соображениям безопасности. Разрешение на строительство газопровода было намеренно задержано датскими властями под давлением США, сообщают инсайдеры.

«Видимо, Дания боится разочаровать своего главного союзника Вашингтон, который управляет своими партнерами, чтобы вытеснить российский газ с европейского рынка и наполнить его СПГ. В то же время Копенгаген опасается портить отношения с Берлином, который поддерживает строительство «Северного потока-», - сообщил проверенный источник в правительстве Дании.

На данный момент, только политика Дании идет в разрез с ранее согласованными договоренностями. Эксперт оценил планы Дании задержать «Северный поток-2» как неправомерные, не соответствующие официальной процедуре. Проект является совместным предприятием российского «Газпрома» с французской компанией Engie, Австрийской OMV AG, Британо-голландской Royal Dutch Shell, а также немецкой Uniper и Wintershall.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Дипломат: США не нужно вводить санкции против "Северного потока-2"

ЕС и ЕК не поддержат «Северный поток - 2», но санкции вводить не будут

В Госдуме заявили о желании США продавать газ в страны ЕС

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рекомендуем