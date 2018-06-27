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В совете национальной безопасности США анонсировали встречу Трампа с Путиным. На данный момент идут подготовительные работы, которую возглавляет Болтон.

В Москву сегодня, 27 июня пребывает Джон Болтон, который является советником президента Трампа. Ему выпала ответственная миссия по организации встречи лидеров двух стран. Известно, что политик встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. А также секретарем Совета безопасности Юрием Аверьяновым. По предварительным данным Владимир Путин сегодня примет советника президента США Джона Болтона в Кремле, где обсудит основные темы для его беседы с Трампом.

Напомним, что предполагаемая встреча лидеров двух «сверхдержав» вызвала неоднозначное отношение к ней со стороны мирового сообщества. Премьер министр Великобритании Тереза Мэй вообще заявила, что это может отдалить США от канонов НАТО и нарушить существующий мировой уклад.

Пока ни Трамп, ни Путин не прокомментировали перспективы их переговоров. Эксперты предполагают, что после нее прозвучит большое количество громких заявлений. Одним из наиболее вероятных мест встречи называется Вена, но некоторые аналитики уверенны, что место переговоров будет держаться в тайне до последнего.