Жириновский: Партии должны получать больше

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Партии, которые смогли преодолеть на выборах трехпроцентный барьер, должны получать увеличенное финансирование от государства. По подсчетам Владимира Жириновского, стоимость одного голоса должна возрасти с 20 рублей до 152 рублей.

Лидер партии ЛДПР, одиозный Владимир Жириновский выступил с инициативой увеличения финансирования партий. Такое предложение поддержали его коллеги - глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. Предполагается, что такой законопроект будет рассмотрен сегодня, 27 июня на заседании Совета Федераций.

Известно, что на данный момент один депутатский голос стоит 20 рублей, данную сумму не меняли еще с 2008 года. А вот финансирование партий, которые прошли в Государственную думу индексировалось, уже несколько раз и на сегодняшний день стоимость голоса одного избирателя составляет 152 рубля.

По мнению Жириновского, увеличение государственного финансирования парламентских партий за счет государства даст возможность им не только получать больше, но и стать более финансово независимыми и нести большую ответственность перед избирателями. Политик дал целое развернутое интервью по данному вопросу в «Парламентской газете». Депутат рассказал, что сейчас партиям просто не хватает средств для проведения нормальной работы, что приводит к коррупции, ведь лидеры политических сил вынуждены искать финансирование на стороне.

Жириновский напомнил, что в 1990 году партии не финансировались вовсе и для того чтобы баллотироваться в на первых выборах в Госдуму, он должен был потратить все свои личные средства. Реклама на телевидении проходила уже за счет кредитных средств, которые потом возвращались из депутатской зарплаты.