Депутат Мараев рассказал, почему президент Украины боится выборов

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27 июня 2018 года народный депутат Евгений Мараев рассказал, почему действующий президент Украины боится выборов. Петр Порошенко отчетливо понимает, что его народ не питает к нему любви и у него нет ни единого шанса вернуться на пост президента после очередных выборов, заверил Евгений Мараев.

Также он заявил, что Украинский президент не строит иллюзий, понимает действительное положение дел, и даже не надеется победить в предстоящих выборах, какими бы они ни были. Евгений Мараев уверен в том, что уже сейчас Порошенко задействует весь свой административный ресурс, все свои возможности для повышения своего рейтинга.

Следует заметить, на данный момент лидером среди опроса о выборе президента в следующих выборах является Юлия Тимошенко, которая по результатам опроса среди граждан Украины набрала 16% голосов в то время, как лидер Украины набрал 52% голосов против него и возглавляет антирейтинг голосования.