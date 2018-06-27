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Спецслужбы усилили охрану пресс-секретаря Белого дома

Сегодня, 11:17

После опасного инцидента в ресторане специалисты пришли к необходимости улучшения безопасности политика.

Спецслужбы усилили охрану пресс-секретаря Сары Сандерс после случая в одном из ресторанов, когда её попросили покинуть ресторан. Самой основной причиной стало то, что владелица заведения не разделяет политику президента Дональда Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что её попросили уйти только из-за того, что она работает на американского лидера.

Сейчас Сару Сандерс будут охранять специалисты из Секретной службы США.

Сам же Дональд Трамп заявил, что хозяйке ресторана стоит сосредоточиться уборке и мытье грязных помещений. Сосредотачиваться же на посетителях, которые не разделяют её взгляды, и отказывать им в обслуживании не стоит.

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