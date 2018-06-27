Стать президентом США решил бывший мэр Нью-Йорка

Сегодня, 08:14

Следующие выборы президента США запланированы на 2020 год. Некоторые кандидаты уже начинают заявлять о своем желании побороться за данный пост, одним из вероятных кандидатов станет Майкл Блумберг, который является бывшим мэром Нью-Йорка и основателем агентства Bloomberg.

В одном из интервью американскому изданию бывший мэр Нью-Йорка и основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента США на следующих выборах главы государства, которые пройдут уже в 2020 году. Эксперты же уверенны, что у него есть отличные шансы на победу. Предполагается, что миллиардер станет кандидатом от Демократической партии.

Как известно, Блумберг хотел поучаствовать в гонке за главное кресло США еще в 2016 году, но выдвинуть себя как независимый кандидат, но такой шаг ему показался бесперспективным и он не выдвинул свою кандидатуру. Теперь же экс-мэр Нью-Йорка проводит довольно серьезную подготовку.

Напомним, что Майкл Блумберг занимал пост главы Нью-Йорка в период с 2002 по 2013 годы и имел довольно серьезную поддержку со стороны граждан. Также он является основателем и владельцем агентства новостей Блумберг и убежденным филантропом. На начало текущего года его состояние насчитывало около 50,8 миллиардов долларов.