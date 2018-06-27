Украинский военный признался в передаче Сенцову взрывчатки

Сегодня, 07:28

Показания украинца были путанными, но причастность Сенцова подтвердили окончательно.

Во время заседания на конференции ОБСЕ главной неожиданностью для украинских властей стали комментарии одного из приглашенных. Украинский военный признался в передаче Олегу Сенцову взрывчатки. Целью этого «презента» стала необходимость атаки на Крымский полуостров в 2014 году.

«Один из тех предметов перевозил я лично - на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма», - сообщил неожиданно неизвестный оратор.

В итоге власть и присутствующие начали активно опровергать слова якобы «тетушки», но основную часть истории военный успел поведать всей стране. Жители Украины в замешательстве, и не знают, как понимать сказанное.