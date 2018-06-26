Россия заявила, что отвергает наделение ОЗХО новыми правами

Сегодня, 23:05

Пять стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) внесут завтра, 27 июня, поправки к проекту об изменении мандата организации и наделении ее возможностью самостоятельно определять виновных в химических атаках. Этот проект был внесен ранее Великобританией.

Британский проект предлагает наделить ОЗХО правом устанавливать достаточность доказательств виновности в применении химоружия, а при недостаточности доказательств – определять сторону, которая «с высокой вероятностью несет ответственность» за химические атаки.

Страны, вносящие поправки к нему – Иран, Венесуэла, Беларусь, Казахстан и Бурунди. Поправки призваны не допустить такого изменения мандата ОЗХО.

Российский представитель при ОЗХО Александр Шульгин заявил жкрналистам, что российская сторона не приемлет британский проект, и не признает наделения ОЗХО функциями международного обвинителя.