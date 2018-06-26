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Украину пригласили на саммит НАТО

Сегодня, 22:48

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 26 июня, пригласил президента Украины на саммит НАТО, который пройдет в июле в Брюсселе.

Это стало известно после телефонного разговора между Порошенко и Столтенбергом. На сайте президента Украины сообщается, что они обсудили ход подготовки Украины к вступлению в НАТО. Также появилось сообщение в Twitter от имени Порошенко, что они с генсеком НАТО обсудили также необходимость размещения миротворческих сил ООН на Донбассе.

О том, что Украина будет принимать участие в саммите НАТО, стало известно уже почти месяц назад, когда Украине был присвоен статус страны-аспиранта. Это означает, что данная страна изъявляет свое стремление к вступлению в альянс. Никаких особых преференций такой статус не дает.

Парламентская ассамблея НАТО, со своей стороны, приняла резолюцию для поиска алгоритма для вступления Украины в североатлантический альянс. В парламентской ассамблее НАТО присутствует постоянная украинская делегация.

Напомним, в 2008 году Украина должна была получить план действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), но по различным причинам он не был получен. Согласно Уставу НАТО, ПДЧ, полученный какой-либо страной, является юридическим основанием для подготовки этой страны к вступлению в организацию.

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