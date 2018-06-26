СМИ: Экс-полпред президента в УФО Холманских может стать безработным

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Перспективы бывшего чиновника стали туманны из-за бюрократии.

На днях президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности своего полномочного представителя в Уральской федеральном округе (УФО) Игоря Холманских. Он должен был возглавить совет директоров Уралвагонозавода, однако в данной ситуации не всё так однозначно, как может показаться, пишут региональные СМИ. Экс-полпред президента и вовсе может стать безработным.

Проблема в том, что существующая процедура перехода из государственных структур в коммерческие достаточно осложнена бюрократией. Для того, чтобы Холлманских занял пост в Ростехе, необходимо одобрение специальной комиссии, контролирующей соблюдение антикоррупционного законодательства. При определённых обстоятельствах заминка может привести к тому, что новые работодатели могут отказаться от услуг Холманских ещё до того, как он официально приступит к выполнению своих обязанностей.

Ранее мы писали, что Владимир Путин освободил от занимаемой должности Александра Бедрицкого, советника президента по климату.