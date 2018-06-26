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Госдеп США пригрозил ввести санкции против Турции в случае покупки С-400

Сегодня, 20:29

Довольно долгое время в прессе обсуждаются сообщения о возможной покупке Турцией российских систем ПВО С-400. И вот США заявили, что в случае такой сделки против Турции будут введены санкции.

Сегодня, 26 июня, такое заявление сделал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Он предупредил, что такая сделка приведет к резкому ухудшению американско-турецких отношений.

Основанием для таких санкций против Анкары послужит закон CAATSA (этот закон США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" был принят конгрессом и подписан президентом Трампом в 2017 году). Один из разделов данного закона запрещает третьим странам сотрудничать с российскими оборонными и разведывательными структурами.

Помощник госсекретаря добавил также, что Турция должна оставаться «ключевым союзником и партнером» США, каковым она является сейчас. Он упомянул тесное взаимодействие США и Турции в деле противодействия ИГИЛ* (запрещена в РФ), в разведывательной сфере. Но решение о покупке таких вооружений у России неизбежно «отравит пунш», как выразился Митчелл.

Весной президент Путин заявлял, что переговоры с турецким президентом Эрдоганом по данному вопросу завершены, и что Москва ускоряет сроки поставки комплексов С-400 в Турцию. Замминистра оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что датой поставки будет июль 2019 года.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 – новейший российский низковысотный комплекс ПВО, предназначенный для уничтожения любых средств воздушно-космического нападения. Заявленная дальность действия комплекса – 400 км с дальностью обнаружения целей в 600 км. Ракеты С-400 способны сбивать цели на высотах от 5 м.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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