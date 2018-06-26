VistaNews.ru


В сети появилось видео пуска новых ракет С-80ФП «Бронебойщик»

Сегодня, 19:39

Разработка превосходит все существующие мировые аналоги в пять-шесть раз.

На одном из полигонов Минобороны России состоялись испытания новых авиационных ракет С-80ФП «Бронебойщик». Накануне в сети появилось видео пуска данных реактивных снарядов. Его осуществлял транспортно-боевой вертолет Ми-35М. Съёмку производили сотрудники ведомственного телеканала «Звезда». Внешне С-80ФП мало чем отличаются от С-8. Между тем, конструкторы подчёркивают, что разница между данными боеприпасами более, чем значительная. В частности, «Бронебойщик» наделён оригинальной боевой частью, а также малогабаритным двигателем на высокоэнергетическом топливе. Данная особенность даёт возможность увеличить в несколько раз массу боевой части. По своей эффективности данные ракеты превосходят все мировые аналоги в пять-шесть раз, уверены конструкторы.

Ранее мы писали, что Китай испытал стратегические крылатые ракеты DF-10A. Всего один залп из шести реактивных снарядов позволил китайским военным полностью разрушить несколько многоэтажных домов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Появилось видео испытаний новых БМПТ «Терминатор»

Франция и Британия запустили более 100 крылатых ракет по Сирии

В Сети появилось видео перехвата ракет Запада в Сирии

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем