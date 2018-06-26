США готова вновь сотрудничать с президентом Турции

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Об этом решении сообщил Уэсс Митчелл, помощник секретаря США по делам Европы и Евразии.

Два дня назад, 24 июня, в турецких президентских выборах досрочно выиграл Реджеп Тайип Эрдоган, которого избрали на повторный срок. США высказала свою позицию и она готова вновь сотрудничать с президентом Турции. Однако депутат уточнил, что следует решить вопросы в двухсторонних отношениях.

Соединенные Штаты признают силу и влияние Турции в ближневосточном регионе. Также уточняют, что Эрдогана ожидают внутренние и внешние вызовы, с которыми ему еще предстоит справляться. Митчелл назвал ряд причин, почему Турция является отличным партнером: она тоже борется с ИГИЛ*, а также страны похоже смотрят на мировую миграцию и уравновешивание Ирана. Еще им необходимо недопустить закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.