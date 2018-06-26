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Медведев сообщил о необходимости переобучения старшего поколения

Сегодня, 18:42

Привлекает он к этому и предпринимателей, с которыми государство в тандеме смогло бы многого добиться.

 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании на тему экономики сообщил о необходимости переобучения старшего поколения и обучения более молодого. Медведев уверяет, что сейчас все тесно связано с цифровыми технологиями, многие профессии уже канули в бездну, поэтому необходимо вводить программы для обучения. Они должны быть для всех возрастов, и позволять осваивать как уже известные, так и новые специальности.

Возможно, такое предложение премьер-министра напрямую связано с повышением пенсионного возраста для россиян – мужчинам до 65 лет, а женщинам до 63. Так как, по правде говоря, многие люди в зрелом возрасте и вовсе не знают как компьютер включать.

Поэтому законопроектом уже занимаются – это действительно нужный и полезный шаг для светлого будущего.

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