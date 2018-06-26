Анна Герман: Янукович покинул Украину во избежание гражданской войны

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Он считал, что его личность может нанести еще больший раздор. Верховная рада отстранила Януковича незаконно, утверждает журналистка.

Анна Герман на допросе в Оболонском суде заявила, что Виктор Янукович покинул Украину во избежание еще большего кровопролития и гражданской войны. По словам журналистки, представители Верховной рады в незаконном порядке отстранили президента от его должности, а он даже не намеревался покидать страну в момент принятия парламентом этого решения находился в Харькове. По утверждению Анны Герман, сам Виктор Янукович не совершал государственную измену.

Анна Герман давала показания в суде в качестве народного депутата и заявила, что не верит, что он позвал чужие войска в Украину и, если он это действительно сделал, то от нее поддержки может не ожидать. Письма, адресованному Владимиру Путину, журналистка не видела.