Сегодня, 17:16

Экспорт макулатуры на Украину предлагается запретить. Несвязуемое оказалось вполне себе связуемым.

Политолог Руслан Осташко полагает, что санкционные войны и сбор макулатуры имеют прямую связь. Он считает, что хватит «доить» российский бюджет и обеспечивать работой украинские перерабатывающие предприятия.

Политолог отмечает, что протекционизм демонстрирует в современном мире, что всё более набирает свои обороты. США занялись введением торговых пошлин против КНР, РФ, стран Европы и, даже, Канады.

Те озаботились введением встречных торговых ограничений. Здесь всё «ладно», считает Осташко. Политологу непонятно, почему восточно – европейские «прихлебатели», исповедующие русофобию, продолжают жить за наш счёт.

В качестве примера – Украина. В эту страну Россия продаёт свою макулатуру. Объёмы впечатляющие. С его слов, из 350 тысяч тонн макулатуры, перерабатываемых ежегодно украинскими предприятиями, более половины поставляет РФ.

Полученная в результате этого продукция, продолжил политолог, поступает назад в Россию с прибавочной стоимостью. Сумму полученной прибыли он оценивает в 200 миллионов долларов. Часть её, безусловно, идёт на компанию против РФ и «бомбёжки Донбасса».

Довольно странные санкционные войны, думает Осташко. По его мнению, подобное уже хватит терпеть. Эти «клещи» стали реально «доставать».

В это время российские предприятия, перерабатывающие макулатуру, зачастую, простаивают, не имея сырья.