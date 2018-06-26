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Кадыров и сын Лукашенко посетили университет спецназа в Гудермесе

Сегодня, 16:48

Дорогого гостя в Чечне принимали с большими почестями.

Помощник президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко посетил Чеченскую Республику. Сын Александра Лукашенко и Рамзан Кадыров среди прочих объектов посетили университет спецназа в Гудермесе. Соответствующее заявление лидер Чечни сделал в своём Twitter. Здесь же он отметил ,что в образовательном учреждении созданы лучшие в мире условия для подготовки сотрудников сил специального назначения.

Как известно, старший сын Александра Лукашенко в своё время проходил службу в спецподразделении (ОСАМ) пограничных войск Беларуси. За свою военную карьеру дослужился до звания капитана. Также награждён медалью «За отличие в охране государственной границы». С начала 2000-х работает в структуре МИД Беларуси. Является советником по направлению Западной Европы. Должность помощника президента занимает с 2005 года. Спустя два года после вступления в должность также начал входить в Совет Безопасности Беларуси.

Ранее сообщалось, что Лукашенко не исключил вхождения Беларуси в состав «какого-то» государства. Президент отметил, что экономические трудности могут привести к тому, что республика окажется на пороге войны, как это произошло с Украиной. В состав какого именно государства может войти страна, он не уточнил.

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