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Песков: Письмо Ягланда не является основанием помиловать Сенцова

Сегодня, 16:21

Вокруг судьбы Сенцова, ожидаемо, поднялся международный шум. Типа – не верим, что шпион.

Якобы, по этому вопросу к Владимиру Путину поступило и письмо Турбьерна Ягланда, который сейчас возглавляет Совет Европы. Дмитрий Песков отметил, что это обращение не является основанием помиловать осужденного Сенцова.

Таково российское законодательство. Ранее активно муссировался слух о том, что у Ягланда есть намерение направить официальное письмо по этому вопросу Владимиру Путину.

Песков проинформировал, возможно, для его передачи были использованы дипломатические каналы. Лично он письмо Ягланда ещё не видел. В то же время, пресс-секретарь президента сообщил, что процедура помилования осужденных чётко прописана в законодательстве РФ. Там о письмах главы СЕ ничего не говорится.

Сенцова в РФ приговорили по решению суда к 20 годам лишения свободы с отбытием их в колонии. Ему вменили в вину подготовку проведения терактов в Крыму.

По данным некоторых источников, он является профессиональным украинским разведчиком. Ряд СМИ Украины утверждают, что он – обычный журналист. В то же время реальных доказательств о том, где он трудился всё прошедшее время, не предоставляется.

Его подельники получили несколько меньшие, но также впечатляющие сроки.

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