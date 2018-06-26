Более 35% правительства Чечни являются родственниками Кадырова

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По сообщениям СМИ, третья часть из более, чем 150 чиновников чеченской республики состоит в родстве с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. А еще 35 процентов - это соседи регионального руководителя, его друзья и родственники друзей.

Как видно из обнародованной схемы, Кадыров трудоустроил в администрацию республики пятерых родственников, а в правительстве – еще восемь: двое занимают должности вице-премьеров, возглавляют Минтранс и Минкульт, и пятеро заседают в парламенте.

При проведении подсчетов были учтены также миссии республики в Москве и иностранные представительства, лидеры духовенства и спорта.

В самой Чечне подобную ситуацию, когда глава региона окружил себя односельчанами, соучениками и соратниками, не склонны рассматривать как конфликт интересов. Министр Чечни по нацполитике и внешним связям Джамбулат Умаров считает, что стратегия Кадырова направлена на борьбу с коррупцией, и способствует предотвращению ее развития.

Недавно стало известно, что председателя чеченского правительства Абубакара Эдельгериева, односельчанина Кадырова, назначили на пост советника президента России по климатическим вопросам.

Глава Чеченской республики поздравил «дорогого БРАТА Абубакара Эдельгериева с назначением» и охарактеризовал его как «исключительно ответственного, способного, талантливого государственника».