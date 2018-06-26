VistaNews.ru


Более 35% правительства Чечни являются родственниками Кадырова

Сегодня, 16:09

По сообщениям СМИ, третья часть из более, чем 150 чиновников чеченской республики состоит в родстве с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. А еще 35 процентов - это соседи регионального руководителя, его друзья и родственники друзей.

Как видно из обнародованной схемы, Кадыров трудоустроил в администрацию республики пятерых родственников, а в правительстве – еще восемь: двое занимают должности вице-премьеров, возглавляют Минтранс и Минкульт, и пятеро заседают в парламенте. 

При проведении подсчетов были учтены также миссии республики в Москве и иностранные представительства, лидеры духовенства и спорта.

В самой Чечне подобную ситуацию, когда глава региона окружил себя односельчанами, соучениками и соратниками, не склонны рассматривать как конфликт интересов. Министр Чечни по нацполитике и внешним связям Джамбулат Умаров считает, что стратегия Кадырова направлена на борьбу с коррупцией, и способствует предотвращению ее развития.

Недавно стало известно, что председателя чеченского правительства Абубакара Эдельгериева, односельчанина Кадырова, назначили на пост советника президента России по климатическим вопросам.

Глава Чеченской республики поздравил «дорогого БРАТА Абубакара Эдельгериева с назначением» и охарактеризовал его как «исключительно ответственного, способного, талантливого государственника».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Рамзан Кадыров первый, кого наградили орденом "Героя Отечества" в Чечне

Госдеп обвинил власти Чечни в уничтожении ЛГБТ и насилии над женщинами

Рамзан Кадыров удалил из своих друзей "ВКонтакте" Делимханова

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Тайна раскрыта»: Туристов на перевале Дятлова убил Уральский «гуманоид Алёша»

Оказывается, что крошечный инопланетянин настоящий долгожитель. Впервые его...

Рекомендуем