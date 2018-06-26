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Ночным кошмаром США стала российская подводная лодка «Борей»

Сегодня, 16:16

Китайские специалисты проанализировали залповый пуск четырех ракет "Булава", по мощности эквивалентный взрыву 160 ядерных бомб. Азиатские эксперты уверенны, что их выпуск с российской подводной лодки станет самым большим кошмаром для ВВС США.

Российские подводные лодки проекта 955 "Борей" характеризуются китайскими специалистами как ночной кошмар для руководства США. Такое оружие является ответом на увеличение численности американских войск в Восточной Европе. Китайские журналисты уверенны, что российские субмарины в несколько раз превосходят по своим техническим характеристикам существующие аналоги в американской армии.

Напомним, что российская лодка «Борей» имеет длину 170 метров и водоизмещении свыше 20 тыс. тонн, они обладают бесшумным ходом, что повышает шансы быть не обнаруженными лодками противника. Такое оружие всегда вселяет страх в противников, ведь на его борту есть межконтинентальные баллистические ракеты "Булава" Р-30 в количестве 16 штук, а также 12 торпедными аппаратами в носовой части субмарины, способными запускать как торпеды, так и противокорабельные ракеты.

МБР "Булава" была спроектирована в том же институте, где создавался российский "Тополь-М". Каждая ракета в состоянии нести от шести до десяти боеголовок. Ракета способна преодолевать системы ПРО вероятного противника и практически неуязвима.

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