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Медведев заявил, что возраст не должен быть причиной для увольнения

Сегодня, 15:11

Премьер призвал защитить людей в возрасте, которые продолжают трудиться.

На фоне обсуждения перспектив новой пенсионной реформы возникли споры относительно будущего людей, которые находятся в зрелом возрасте. Специалисты отмечают ,что работодатели, не желая содержать на работе таких людей, будут их увольнять. Категорически настроен по этому поводу премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава правительства заявил, что возраст не должен быть причиной для увольнения. Политик призвал защитить людей, которые оказались в таком положении и избежать оттока кадров. Он также напомнил, что российское законодательство в данном случае стоит на защите прав работников. Нормы права запрещают дискриминацию по возрастному признаку. Соответствующее поручение Медведев дал Роструду, который должен тщательнее следить за возможными нарушениями трудовых прав россиян.

Ранее аналитики Moody's назвали плюсы повышения пенсионного возраста. Эксперты привели ряд доводов, позволяющих считать, что нововведения российского правительства пойдут на пользу России.

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