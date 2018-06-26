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Писательница Улицкая ответила Милонову: "Россия - отсталая страна"

Сегодня, 13:39

Она шокирована реакцией Виталия Милонова на ее интервью. В ходе беседы с журналистами Людмила Улицкая заявила, что Россия отстает со времен Петра Первого.

Такие слова писательницы возмутили российского политика. Улицкая не ожидала, что правда с ее уст может вызвать такую агрессивную реакцию у правительства в лице Милонова. Писательница отметила, что в интервью не сообщила ничего нового и не пыталась оскорбить страну и ее власть, которая из года в год не привносит в развитие ничего нового.

Именно поэтому, по словам Улицкой, Россия сильно отстает. Кроме того, писательница не ожидала, что современное общество настолько агрессивно к правде и не пытается разобраться, почему страна с такими ресурсами серьезно отстает от развития.

«Со времен Петра Первого известно, что отставание существует: у нас крепостное право отменили, когда в Лондоне метро пустили. Отставание – это наша беда, а не вина. К сожалению, в науке, в технологиях, в медицине отставание огромное», – рассказала писательница.

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