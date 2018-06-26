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«Ехал с толковыми идеями»: Евгений Примаков высказался о запрете на въезд в Украину

Сегодня, 13:25

СБУ задержала журналиста в аэропорту Борисполь. Сотрудники ведомства заявили, что он несёт опасность для страны, поэтому в соответствии с законодательством ему нельзя посещать украинскую территорию в течении 5 лет.

Недавно стало известно, что Евгения Примакова задержали в Киеве. Об этом в своём Telegram заявила его коллега Екатерина Винокурова. Журналиста собираются депортировать.

В посольстве России в Украине уточники, что Примаков направлялся в столицу чтобы побывать на мероприятии ОБСЭ, чтобы освещать визит уполномоченной по правам человека РФ Москальковой.

Сейчас Евгений Примаков высказался о запрете на въезд в Украину. По его словам, в Борисполе на контроле его встретили специалисты СБУ, которые его отправили в комнату ожидания. По словам журналиста, всё было очень вежливо и корректно. Сотрудники ведомства заявили, что он представляет опасность для безопасности государства, поэтому в соответствии с законом ему закрыт въезд в Украину на 5 лет.

Примаков добавил, что ехал в Украину с «толковыми идеями», чтобы выстроить доверительные отношения между украинской и российской сторонами, ведь сейчас их попросту нет.

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