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Размер пенсии депутата Госдумы рассекречен

Сегодня, 13:04

Сколько получают те, кого они избрали, всегда волновало россиян. И то, какова их зарплата «на службе», и то, каковы выплаты после выхода на заслуженный отдых.

 Размер пенсии депутата Госдумы оказался рассекречен. О её величине сообщила Ольга Алимова, входящая во фракцию КПРФ.

Свою информацию она предоставила во время пресс-конференции, организованной саратовским региональным отделением КПРФ после выхода на пенсию этого бывшего депутата Госдумы.

Алимова сообщила, что с предельной точностью она пока не может сообщить размер своей будущей пенсии. Однако, она уверена, что та будет не менее 63 тысяч рублей.

В тоже время бывшая депутат Госдумы сообщила, что там, в сравнении с облдумой, где депутаты получают по 120 тысяч, зарплата намного меньше. Однако предусмотрена выплата надбавок за наличие ненормированного рабочего дня и соблюдение режима секретности.

В итоге, сказала она, выходило до 380 тысяч. Затем, с её слов, зарплаты депутатов Госдумы стали поменьше.

Также Алимова рассказала о том, что, если ранее 55% зарплаты можно было получать, отработав в Госдуме лишь 2 года, то сейчас для этого требуется не меньше 5 лет.

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