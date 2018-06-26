«Нужно быть в курсе»: Глава Амурской области советует мэру Благовещенска завести Instagram

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Чиновнику надоело, что проблемы города выносятся на областной уровень.

Врио губернатора Амурской области Василий Орлов провёл совещание с участием мэра Благовещенска Валентины Калиты. Чиновники обсудили актуальные проблемы города и региона в целом. Среди прочих вопросов была затронута тема коммуникации с населением. В числе прочих мер, которые требуется принять в данном направлении, глава области обратил внимание на использование чиновниками социальных медиа для налаживания прямого контакта с людьми. В частности, мэру Благовещенска он советует завести аккаунт в Instagram. Орлов утверждает, что данный сервис позволяет общаться с жителями города и оперативно решать проблемы, волнующие горожан. По словам чиновника, нужно быть в курсе ситуации, которая происходит в Благовещенске. Орлов подчеркнул, что поводом для этой дискуссии стало то, что жители города начали часто обращаться к нему по вопросам благоустройства. Орлов считает неправильным, когда городские проблемы выносятся на областной уровень.

Ранее мы писали, что в России не будут блокировать YouTube и Instagram. Пока поводов для таких мер в Роскомнадзоре и правоохранительных органах не видят.