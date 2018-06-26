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Проблемами дольщиков озаботился Путин

Сегодня, 11:21

Владимир Путин дал распоряжение правительству заняться вопросами дольщиков АО «ДОМ.РФ». Необходимо выяснить, что необходимо для достройки дома, возводимого за средства будущих жильцов.

Сегодня 26 июня президент РФ поручил правительству принять меры ,которые помогут разрешить проблему, которая сложилась вокруг АО «ДОМ.РФ», выполнить данное поручение необходимо до 1 сентября. Напомним, что во время общения Путина с народом во время «Прямой линии» к нему  обратились дольщики данного застройщика, которые посетовали на то, что строительство их дома совсем не ведется.

Глава государства был не доволен данной ситуаций и сообщил, что правительство будет заниматься мониторингом строительства подобных объектов. Теперь каждые пол года Путину будут докладывать о ситуации не только на проблемном объекте АО «ДОМ.РФ», но и других подобных строительствах. Известно, что в правительстве должны разработать поправки в закон, которые помогут субсидировать выдачу ипотечных кредитов населению  под 6% - такие изменения должны коснуться в первую очередь семей с четырьмя и более детей. Такие поправки должны быть внесены уже до 15 июля текущего года.

Также известно, что до 31 августа специалистам МВД и Минтруда поручено разработать необходимые меры для упрощения порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в РФ, разрешений на временное проживание и видов на жительство.

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