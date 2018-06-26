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Путин утвердил поручения по итогам «Прямой линии»

Сегодня, 10:22

Россияне имели возможность пообщаться с президентом РФ не только в прямом эфире, состоявшемся 7 июня. Миллионы направили свои вопросы предварительно по разным средствам коммуникации.

 Владимир Путин по итогам проведённой «Прямой линии» уже утвердил свои поручения для чиновников. Естественно, их исполнение будет взято на контроль. Такую информацию предоставил кремлёвский сайт.

В частности, для ФАС дано поручение по организации мониторинга цен, устанавливаемых авиакомпаниями на билеты. Также Путин обязал правительство обеспечить ипотеку по ставке в 6% для семей, где четыре или больше ребёнка.

В перечне поручений содержится и принятие мер для дальнейшего поднятия зарплат бюджетникам.

Продолжительность «Прямой линии», которую Путин провёл в этом году, составила 4 часа и 20 минут. За это время он успел ответить на 73 вопроса.

Количество обращений к лидеру РФ превысило два миллиона.

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