Американские сенаторы хотят встретится с Путиным лично

Сегодня, 07:57

Группа политиков также планирует обсудить с российским лидером вопрос вмешательства страны в президентские выборы Европы и США, а также поговорить о ситуации в Украине и Сирии.

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди от штата Луизиана заявил, что он был бы не против оценить общую ситуацию российской экономики лично. По словам политика, во время визита он с коллегами собирается уделить большее внимание дипломатическим вопросом. Он считает, что необходимо добиться взаимопонимания между Конгрессом США и администрацией РФ. Джон Кеннеди заявил, что Россия может стать потенциальным противником, но стоит пообщаться с руководством этой страны.

Кроме того, американские сенаторы хотят встретится с Путиными. Политик заявил, что с главой РФ он поговорил бы о вмешательстве в европейские и американские выборы. Он также хотел бы поднять вопросы о ситуации в Украине, Крыму и Сирии. По словам Джона Кеннеди, он не прочь встретиться и с российскими чиновниками, чтобы узнать о их проблемах.