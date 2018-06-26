VistaNews.ru


Депутат немецкого Бундестага: Из-за санкций против России статус Крыма не изменится

Сегодня, 07:33

Депутат Бундестага Маркус Фронмайер рассказал, что ежегодно Германия теряет несколько миллионов евро из-за санкций. Также в Бундестаге рассказали о статусе Крыма. 

По словам депутата, Бундестаг теряет 618 миллионов евро в месяц, потому что антироссийские санкции наносят ущерб Германии.

Политик подчеркнул, что санкции вредят немецкому бундестагу, но это не самые большие потери среди Европейского союза. На Германию приходится только 40% всего урона из-за санкций по поводу Украины и Крыма в адрес Москвы. Политики Германии рассказали, что они не хотели бы нарушать торговые связи с Россией, так как ранее это приносило большой доход. Это все делается для того, чтобы уравновесить события, происходящие в Украине, однако в немецком Бундестаге рассказали, что территориальный статус Крыма никогда не изменится. «Ради чего страдает Бундестаг и вся Германия? Каждый месяц мы платим по несколько миллионов евро. Это никак не изменит статус Крыма», - подчеркнул Фронмайер.

Ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции до 23 июня 2019 года.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На завод "Залив" в Крыму поставили генераторы немецкой МАN

В Госдуме прокомментировали очередное продление санкций ЕС

Депутат парламента Италии назвал бесполезными антироссийские санкции

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

«Тайна раскрыта»: Туристов на перевале Дятлова убил Уральский «гуманоид Алёша»

Оказывается, что крошечный инопланетянин настоящий долгожитель. Впервые его...

Рекомендуем