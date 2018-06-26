Депутат немецкого Бундестага: Из-за санкций против России статус Крыма не изменится

Сегодня, 07:33

Депутат Бундестага Маркус Фронмайер рассказал, что ежегодно Германия теряет несколько миллионов евро из-за санкций. Также в Бундестаге рассказали о статусе Крыма.

По словам депутата, Бундестаг теряет 618 миллионов евро в месяц, потому что антироссийские санкции наносят ущерб Германии.

Политик подчеркнул, что санкции вредят немецкому бундестагу, но это не самые большие потери среди Европейского союза. На Германию приходится только 40% всего урона из-за санкций по поводу Украины и Крыма в адрес Москвы. Политики Германии рассказали, что они не хотели бы нарушать торговые связи с Россией, так как ранее это приносило большой доход. Это все делается для того, чтобы уравновесить события, происходящие в Украине, однако в немецком Бундестаге рассказали, что территориальный статус Крыма никогда не изменится. «Ради чего страдает Бундестаг и вся Германия? Каждый месяц мы платим по несколько миллионов евро. Это никак не изменит статус Крыма», - подчеркнул Фронмайер.

Ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции до 23 июня 2019 года.