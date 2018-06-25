Раненная в Сирии украинка получила от Путина российское гражданство

Сегодня, 21:21

Ирина Баракат выступила с обращением к президенту РФ Владимиру Путину во время «Прямой линии». Она лишилась ноги, когда прикрывала своим телом детей во время нападения боевиков в Сирии.

Раненная в Сирии украинка получила российское гражданство после того, как обратилась к Владимиру Путину на «Прямой линии». Ирина Баракат поведала о трагедии, которая произошла с ней два года назад. В ее дом в Сирии, где она работала переводчиком, залетела самодельная бомба. Произошло это во время обострения ситуации в республике.

Женщина героически прикрыла собой троих детей, а сама получила тяжелые ранения. По приказу Сергея Шойгу героиню направили на лечение в Санкт-Петербург, где ею занялись военные врачи и сумели спасти левую ногу. Женщине очень тяжело далось лечение: пять дней комы, ампутация ноги и еще десятки других операций.

Баракат сказала президенту, что уже два года не видела мужа и детей, так как выехать им очень сложно, и они являются гражданами Сирии, а она сама не может их пригласить, так как у нее украинское гражданство. Более того, женщине необходимы протезы, а получать их могут только граждане РФ.

Владимир Путин заявил, что попросит минобороны найти родственников Ирины, а также доставить их в Россию. Президент также отметил, что предоставит гражданство украинке. Так и произошло: меньше чем через месяц Ирине сообщили, что ее паспорт гражданки РФ готов.