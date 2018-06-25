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Работники ОНК рассказали о посещении в СИЗО «шпионки» Карины Цуркан

Сегодня, 21:18

Как сообщила член ОНК, Ева Меркачева, девушка веля себя более, чем достойно. Однако видно, что она совсем не ожидала такого поворота событий.

Цуркун задержали 19 июня, с недавнего времени она переехала в СИЗО и ОНК рассказали о посещении «шпионки» Карины. Девушка живет в двухместной камере, на соседку не жалуется и конфликтов между ними не замечено. Держится достойно, однако, по словам Меркачевой, она пару раз не сдержала эмоций и пустила слезу. Заместитель председателя пыталась ее подбодрить, так как девушка пожаловалась ей «настроенный против нее весь мир», сказала, что не все издания пишут гадости.

Также член «Интер РАО» рассказала, что условиями, конечно, довольна, но еду здесь не ест – она вегетарианка. Просит книги и необходимые витамины, но родственников пока к ней не пускают.

Посетили работники ОНК Цуркан в воскресенье, 24 июня. Молодую девушку обвиняют в передачи секретной информации по поводу электроэнергии на Донбассе и в Крыму.

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