СМИ назвали предположительные версии ареста «шпионки» Карины Цуркан

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Арестованная топ-менеджер компании «Интер РАО» Карина Цуркан могла передать Румынии схему электроснабжения Крыма и Донбасса. Сама Цуркан отрицает свою вину в шпионаже.

Какие данные мог получить Бухарест и чем эта утечка грозит России - расследуют спецслужбы Российской Федерации. Карина Цуркан является одним из членов правления «Интер РАО». Имеет гражданство России и Румынии.

Она была арестована по обвинению в шпионаже и передаче данных по поставкам электроэнергии в Крым и самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Данные сообщались в одну из стран НАТО-Румынию. Информация, что подробные схемы о поставке электроэнергии в эти регионы Цуркан отправляла в Бухарест, были получены от Службы внешней разведки.

В 2014 году Киев прекратил поставку электроэнергии в мятежные регионы Тогда Кремль взял на себя решение проблемы о снабжении Крыма, а также ДНР и ЛНР. Было решено: дочерняя компания «Интер РАО» ООО «ЦОР» поставляет электричество Киеву. Украина, как посредник направляет его в Крым и Донбасс.

В 2015 году в Украина не стала платить за электроэнергию для непризнанных республик. Из-за сложившейся ситуации, Россия вынуждена содержать эти регионы. Маршруты поставок остались со времен Советского Союза и независимой Украины.

Цуркан лично вела переговоры с украинскими чиновниками по схеме поставок электроэнергии. Теперь, похоже, она решила поделиться этой информацией со своей «второй родиной»-Румынией.

Данная информация может быть полезна европейским бизнесменам Их деятельность ограничена санкциями. Сотрудничество с компаниями Российской Федерации, которые ведут свою деятельность в Крыму, может повлечь для них наказание. Данные от Цуркан помогут рассчитать риски.

Что касается Крыма, то там находится несколько объектов военно-промышленного комплекса. Они снабжаются электроэнергией, а значит, возможно установить информацию об объемах производимой продукции и штатном расписании. Топ-менеджера «Интер РАО» задержали 14 июня. Данное расследование проводится под грифом «секретно».