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Цуркан рассказала об условиях в СИЗО

Сегодня, 20:41

Неделю назад девушку обвинили в разведке, через которую попала информация в страну НАТО. Сама она не признает вины.

Карина Цуркан является членом «Интер РАО». Уже неделю она находится за решеткой и вот впервые рассказала об условиях в СИЗО. Девушка призналась, что она не слабая и не сдается. Также уверена, что против нее специально настраивают людей и все статьи, которые посвящены ей, явно давно «залежались на полке».

Самым сложным она находит питание – Карина является вегетарианцем, поэтому есть тюремную еду не может. Просит приносить ей книги, однако передачки от родных пока запрещены. Девушка с гордостью ведет себя и ее ничего не пугает.

Цуркан обвинили в «сливе» информации по поводу энергетической безопасности России, а также данных, связанных с Крымом и Донбассом.

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